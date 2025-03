Tragödie: 21-jähriger Soldat verliert Kampf gegen Infektion

Ein 21-jähriger Grundwehrdiener des Bundesheers, wurde seit Dienstag mit Verdacht auf eine Hirnhautentzündung in der Klinik Landstraße behandelt. Wir haben berichtet: 21-jähriger Bundesheer-Rekrut in Wiener Spital im Koma. Wie oe24 berichtet wurde der junge Mann Ende der Woche für hirntot erklärt. Die lebenserhaltenden Maßnahmen wurden daraufhin beendet. Die Garde bestätigt den Tod auf Instagram und schreibt: „Ein Soldat der Garde ist nach kurzer, schwerer Erkrankung im Krankenhaus eines natürlichen Todes verstorben. Die Garde bekundet ihre tiefe Trauer und spricht ihre Anteilnahme den Angehörigen aus“.

Plötzliche Verschlechterung

Der Grundwehrdiener aus dem Burgenland hatte sich am Montagabend im Krankenrevier der Maria-Theresien-Kaserne gemeldet und wurde zunächst ins Sanitätszentrum Ost gebracht. Nach einer kurzzeitigen Besserung verschlechterte sich sein Zustand rapide, sodass er am Dienstag ins Koma fiel und in die Klinik Floridsdorf sowie später in die Klinik Landstraße verlegt werden musste.

Keine weiteren Verdachtsfälle im Heer

Nach Angaben aus Militärkreisen gebe es derzeit keine weiteren Meningitis-Fälle im Bundesheer. Experten gehen davon aus, dass sich der Rekrut außerhalb des Heeres angesteckt hat. Der Verstorbene war nicht gegen Meningokokken geimpft, weshalb vorsorglich ein Impfangebot für Kameraden erneuert und eine antibiotische Prophylaxe im Umfeld durchgeführt wurde.