Drei Verkehrstote in einer Woche – 36 Todesopfer seit Jahresbeginn

Am Dienstag, dem 25. Februar, erfasste der 16-jährige Mopedlenker einen 15-jährigen Fußgänger auf der Fahrbahn. Beide stürzten, wobei der Fußgänger an den Straßenrand geschleudert wurde und schwere Verletzungen erlitt. Das Moped kam erst nach etwa 20 Metern zum Liegen. Der Jugendliche erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Verteilung der tödlichen Unfälle

In der vergangenen Woche ereigneten sich die tödlichen Unfälle auf einer Landesstraße und einer Gemeindestraße. Je ein Opfer wurde in Niederösterreich, Vorarlberg und der Steiermark verzeichnet. Am vergangenen Wochenende gab es keine weiteren tödlichen Unfälle.

Unfallursachen und Statistik

In zwei Fällen dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache gewesen sein, während die Gründe für einen Unfall noch ungeklärt sind. Zwei der tödlichen Unfälle waren Alleinunfälle. Seit Jahresbeginn bis zum Sonntag, 2. März 2025 starben 36 Menschen im Straßenverkehr. Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 31 Verkehrstote, 2023 hingegen 52.