Von der Kassa ans Mikro: Lehrlingsrap begeistert das Netz

Von der Kassa ans Mikro: Ein ungewöhnliches Musikvideo sorgt derzeit in den sozialen Medien für Aufsehen: Sechs Lehrlinge und ein Filialleiter haben gemeinsam einen Rap-Song produziert, der auf kreative Weise den Arbeitsalltag im Einzelhandel beleuchtet. In einem selbst produzierten Musikvideo zeigen sie, dass der Alltag im Einzelhandel mehr als nur Regale einräumen und scannen bedeutet. Gedreht wurde in einer Filiale im 10. Wiener Bezirk – während des laufenden Betriebs. Kunden konnten dabei live miterleben, wie sich die Nachwuchskräfte mit Beats und Texten präsentieren. Das Video kommt besonders bei jungen Menschen gut an. Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok verzeichnen hohe Aufrufzahlen und positive Reaktionen.