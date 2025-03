Arnoldsteins Bahnhof im Wandel: Modernisierung schreitet voran

Mit Anfang November 2025 wird das elektronische Stellwerk in Arnoldstein in Betrieb genommen.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 11:00 / ©ÖBB/mountain.tv

Während in diesem Jahr noch intensiv im Bereich der technischen Anlagen gebaut wird, wirken sich die abgeschlossenen Maßnahmen in den Kundenbereichen des Arnoldsteiner Bahnhofs schon jetzt positiv aus: So gibt es neue Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen. Errichtet wurde auch eine Zugangsüberdachung aus Holz und durch die zwei neuen Aufzugsanlagen ist der Bahnhof jetzt barrierefrei. Ein taktiles Leitsystem, verbesserte Wegeleitung und ein erneuerter, gut beleuchteter Personendurchgang ermöglichen Fahrgästen zudem eine bessere Orientierung. Weiters wurde die Fahrgastinformation mit neuen Monitoren, Lautsprechern und neuer Beleuchtung auf den modernsten Stand gebracht. Saniert wurden auch die WC-Anlage sowie der beheizte Wartebereich.

Vier neue Bushaltestellen

Seit kurzem bieten zwei zusätzliche, digitale Infomonitore an den vier neuen Bushaltestellen zudem eine Übersicht der aktuellen Bus- und Bahnverbindungen in Echtzeit. Das System der sogenannten „Wallerie Screens“ ermöglicht durch eine Schnittstelle zum Verkehrsverbund Abfahrtszeiten auf einen Blick. Die zusätzlichen Monitore wurden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Arnoldstein ermöglicht. Geplant und installiert wurden die Monitore von der Firma Lanner Media Group aus Hermagor.

Neues Stellwerk bis November 2025

Aber auch in Sachen Erneuerung der technischen Anlagen wird viel getan: Die bestehende Stellwerkstechnik sowie die Gleis- und Weichenanlagen haben das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht und werden komplett modernisiert. Mit Anfang November wird das elektronische Stellwerk in Betrieb genommen, das eine Optimierung der Betriebsführung ermöglicht. Das neue Stellwerk wird künftig in die Betriebsführungszentrale Villach eingebunden. Bis Dezember 2026 werden auch noch Nebengleise erneuert.