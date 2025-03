Grazer Berufsfeuerwehr sucht Verstärkung: Das sind die Voraussetzungen

Veröffentlicht am 3. März 2025, 11:08 / ©Berufsfeuerwehr Graz

Die Abteilung Katastrophenschutz und Feuerwehr ist für den Brandschutz im Grazer Stadtgebiet sowie für die Abwehr sonstiger Gefahren, die der Allgemeinheit, einzelnen Personen, der Umwelt, Sachen und Tieren drohen, zuständig. „Wir brauchen Verstärkung und suchen für die mit Mitte Jänner 2026 beginnende Ausbildung zu Mitarbeiter:innen im Branddienst schon jetzt handwerklich begabte, sportliche und verantwortungs-bewusste Bewerber:innen“, heißt es in einer aktuellen Aussendung.

Voraussetzungen im Überblick Bevorzugt eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem feuerwehrspezifischen Bereich mit Lehrabschlussprüfung bzw. Lehre mit Matura.

Eine Bewerbung ist ab einem Mindestalter von 18 Jahren bis zum abgeschlossenen 28. Lebensjahr möglich (Ende der Bewerbungsfrist)

Führerschein der Fahrzeugklasse B; Führerscheine der Fahrzeugklassen C und E von Vorteil. Der Führerschein für die Klassen C und E muss innerhalb von 6 Monaten nach Aufnahme erworben werden.

Die österreichische Staatsbürgerschaft

Die uneingeschränkte körperliche Eignung

Hinweis Körpergröße: keine Mindestgröße mehr notwendig

Detaillierte Informationen zum Bewerbungs- und Aufnahmeprozess findest du außerdem hier. Der zeitliche Ablauf ist wie folgt geplant: Überprüfung theoretische Kenntnisse: April 2025

Überprüfung körperliche Leistungsfähigkeit: Juni 2025

Information über das Ergebnis des Auswahlverfahrens: Juli 2025

Bewerbungen bis 23. März möglich

Bis 23. März 2025 kann man sich bewerben. „Die Neuaufnahmen erwartet ein äußerst engagiertes, motiviertes Team mit hoher Kompetenz im Brandschutz!“, so Branddirektor Dr. Klaus Baumgartner. Stadtrat Manfred Eber fügt hinzu: „Der Aufnahmetest ist sehr anspruchsvoll und verlangt den Bewerber:innen viel ab. Aber mit guter Vorbereitung wartet danach ein verantwortungsvoller und erfüllender Job. Wir hoffen sehr, dass sich heuer auch viele Frauen bewerben, damit wir endlich die erste Berufsfeuerwehrfrau in Graz in den Dienst stellen können.“

