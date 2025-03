KopfÃ¼ber im Bach: 45-JÃ¤hriger nach Unfall reanimiert

Am Samstagabend, dem 1. März 2025, wurden zufällig vorbeikommende Ersthelfer gegen 19.15 Uhr durch die im Wasser leuchtenden Scheinwerfer auf einen schweren Verkehrsunfall aufmerksam. Ein Fahrzeug lag zu zwei Dritteln auf dem Dach im Schweinbergbach im Gemeindegebiet von Wallsee.

Ersthelfer entdeckten 45-Jährigen

Die Ersthelfer begaben sich sofort in den Bach und entdeckten den Lenker, der kopfüber im Wasser angegurtet war. Einsatzkräfte der Rettung und Feuerwehr trafen rasch am Unfallort ein, befreiten den Mann aus dem Wrack und begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Der 45-jährige Lenker aus dem Bezirk Amstetten wurde zunächst in das Landesklinikum Amstetten gebracht und anschließend in das Universitätsklinikum St. Pölten überstellt.

Von der Fahrbahn abgekommen

Laut ersten Ermittlungen dürfte der Mann in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen sein. Sein Fahrzeug geriet ins Straßenbankett, überschlug sich in der Böschung und wurde auf dem Dach in den Bach geschleudert. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht.