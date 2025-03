Immobilienball sammelt über eine halbe Million Euro

Am Freitag, 28. Februar 2025 verwandelte sich die Wiener Hofburg erneut in einen glanzvollen Treffpunkt der Immobilienbranche: Der 19. Immobilienball zog mehr als 3.200 Gäste an und setzte dabei ein starkes Zeichen für soziales Engagement. Mit einer Spendensumme von insgesamt 45.000 Euro unterstützte der Ball in diesem Jahr das Projekt „Roter Anker“ der Caritas Socialis.

Ein Jahrzehnt gelebter Wohltätigkeit

Der Immobilienball hat sich als feste Institution etabliert, die Eleganz mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet. Im Rahmen des zehnjährigen Charity-Jubiläums wurde eine beeindruckende Bilanz gezogen: Seit 2015 wurden insgesamt 574.000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt. Die Raiffeisenbank Baden, vertreten durch Erwin Atzmüller, stockte den Spendenbetrag auf 41.000 Euro auf, Veranstalterin Iris Einwaller (epmedia) erhöhte diesen nochmals auf 45.000 Euro.

Unterstützung für trauernde Kinder und Jugendliche

Dank eines öffentlichen Charity-Votings wurde die Caritas Socialis als diesjährige Spendenorganisation ausgewählt. Die gesammelten 45.000 Euro kommen dem Projekt „Roter Anker“ zugute, das seit 15 Jahren Kinder und Jugendliche unterstützt, die den Verlust eines Elternteils oder einer nahestehenden Person bewältigen müssen. Der Immobilienball 2025 beeindruckte mit einem hochkarätigen Programm: Die feierliche Eröffnung durch das Wiener Staatsopernballett, Live-Musik von renommierten Ensembles und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgten für eine unvergessliche Ballnacht. Unter den prominenten Gästen fanden sich zahlreiche Branchenvertreter:innen sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik.