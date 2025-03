Mehrere Fälle: Taschendieb raubte ältere Menschen in Grazer Öffis aus

Ein 52-jähriger Taschendieb schlug in Grazer Öffis zu. Er hatte es besonders auf ältere Menschen abgesehen.

Ein 52-jähriger Taschendieb schlug in Grazer Öffis zu. Er hatte es besonders auf ältere Menschen abgesehen.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 11:22 / ©Montage: 5 Minuten/ Canva

Ein 52-jähriger Taschendieb aus Slowenen war in letzter Zeit im Stadtgebiet von Graz aktiv. Der Verdächtige schlug vorwiegend in öffentlichen Verkehrsmitteln zu. Auch hier suchte sich der Täter ältere und gebrechliche Menschen aus. Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz (Fachbereich 02) führten entsprechende Streifentätigkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln durch.

Festnahme: Taschendieb in Haft

Im Bereich des Jakominiplatzes folgte am Samstag, 1. März 2025, schließlich die Festnahme. Kurz zuvor beobachteten die Ermittler den Verdächtigen bei zwei Versuchen, älteren Damen etwas aus der Handtasche zu stehlen. Die Ermittlungen führten hier zu derzeit fünf vollendeten und drei versuchten Taschendiebstählen, Zeitraum Jänner bis März 2025, mit anschließenden Bankanschlussdelikten (Bankomatbehebungen mit gestohlenen Karten). Der Mann befindet sich ebenfalls in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Haft.