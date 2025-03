So spart Regierung bei Pensionen: Müssen wir bald länger arbeiten?

Im zweiten Verhandlungs-Anlauf hat es dann doch geklappt, die neue Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS wurde am Montag, 3. März 2025, angelobt. Bereits am vergangenen Donnerstag hat man sich geeinigt und auch das 211 Seiten lange Regierungsprogramm bekanntgegeben. Dieses beinhaltet unter anderem einen Sparplan, eine steuerfreie Mitarbeiterprämie und mehrere Seiten zur Asyl-Thematik. Dem Vernehmen nach wurde in den Tagen vor der Einigung besonders hart um eine Lösung bei den Pensionen gerungen. Österreichs Älteste müssen dabei schon bald mit weniger Geld monatlich auskommen. Mehr dazu hier: Ab diesem Tag werden Pensionen in Österreich gekürzt.

Wird Pensions-Antrittsalter an Lebenserwartung gekoppelt?

Ebenfalls wird immer wieder hinter vorgehaltener Hand vom Anheben des Antrittsalters gesprochen. Die NEOS etwa haben schon mehrfach damit geliebäugelt, dieses an die Lebenserwartung zu koppeln. Die Neoliberalen selbst sprechen dabei von einer „Flexipension“, wobei man das Antrittsalter zwischen 61 und 69 Jahren frei wählbar wäre – mit den entsprechenden Abschlägen für Frührentner und den entsprechenden Boni für jene, die später gehen. Gleichzeitig wird das Ganze dann eben an die Lebenserwartung gekoppelt.

So soll die Pension langfristig finanzierbar und stabil bleiben

Was aber steht nun im Regierungsprogramm zu dieser Thematik? Wird sich das Pensionssystem in Österreich grundlegend ändern? Prinzipiell wird nun versucht, mittels eines „gesetzlichen Nachhaltigkeitsmechanismus“, die langfristige Finanzierbarkeit und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Aber: „Dieser Mechanismus sieht vor, dass, falls der vorgesehene Budgetpfad für Pensionsausgaben und die geplanten Kostendämpfungen – insbesondere durch eine steigende Beschäftigungsquote und ein dadurch höheres, faktisches Pensionsantrittsalter – im Jahr 2030 gesamthaft nicht eingehalten werden können, verpflichtend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Einhaltung dieses Pfades sicherzustellen“, heißt es im Programm der neuen Regierung.

Diese Maßnahmen könnten im Pensionssystem getroffen werden

Dabei würden unter anderem die erforderlichen Versicherungsjahre für die Korridorpension ab 1. Jänner 2035 in Halbjahresschritten erhöht. Wie weit das geschehen soll, lässt man sich noch offen, der Korridor soll jedoch ab 2026 generell auf drei Jahre aufgeteilt bereits von 40 auf 42 Versicherungsjahre und vom 62. auf das 63. Lebensjahr (aufgeteilt auf zwei Jahre) erhöht werden. Wer mit einer Korridorpension geliebäugelt hat, muss also schon bald noch etwas länger warten. Zudem wird die Bundesregierung „auf eine oder einen Mix von Maßnahmen zurückgreifen“. Unter diesen Maßnahmen findet man neben einer „Pensionsanpassung“ auch das „Anfallsalter“. Ob diese schon im Jahr 2030 ergriffen werden sollen oder ebenfalls erst mit 1. Jänner 2035, ist allerdings unklar und wird nicht definiert.

Diese Pensions-Maßnahmen stehen auf der Regierungsliste: Falls der Budgetpfad für Pensionsausgaben im Jahr 2030 nicht eingehalten werden kann, drohen folgende Maßnahmen: Versicherungsjahre für Korridorpension werden in Halbjahresschritten (ab 1. Jänner 2035) erhöht

Beitragssatz

Kontoprozentsatz

Anfallsalter

Pensionsanpassung

Anspruchsvoraussetzungen

sonstige Maßnahmen

Durch Pensions-Maßnahmen sollen Milliarden gespart werden

In näherer Zukunft droht also vorerst keine Anhebung des Antritts- bzw. Anfallsalters. Zumindest nicht bei allen Österreichern, Der Pensionsantritt von Frauen verzögert sich ja aktuell in Halbjahresschritten, bis auch sie – wie die Männer – mit 65 in den Ruhestand dürfen. Mehr dazu hier: Länger arbeiten: Diese Personen müssen ihre Pension verschieben. Da spätestens 2029 wieder Nationalratswahlen anstehen, ist jedenfalls unklar, ob die Regierung, wie sie nun steht, auch danach noch an der Macht sein wird. In den kommenden fünf Jahren soll aber erst einmal nur das faktische Antrittsalter angehoben werden. Dadurch und durch einen Mix weiterer Maßnahmen – wie etwa der Erhöhung des KV-Beitrags – möchte die Regierung bis 2031 übrigens insgesamt 2,9 Milliarden Euro sparen.