970 Kontrollen, 156 Strafen: Polizei stoppt Raser und Alko-Lenker

Veröffentlicht am 3. März 2025, 11:32 / ©Polizei Wien

Im Zuge eines landesweiten Verkehrsplanquadrats am Samstag, 1. März 2025 kontrollierte die Landespolizeidirektion Burgenland zwischen 16 und 2 Uhr insgesamt 970 Fahrzeuglenker. Dabei wurden 892 Alkomat- und Alkovortests durchgeführt. 20 Personen wurden in einem alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigten Zustand am Steuer erwischt.

Lenker mit 2.5 Promille

Elf Lenker, darunter eine Frau, wiesen einen Alkoholwert von über 0,8 Promille auf, ein Fahrer überschritt sogar die 2,5-Promille-Marke. Fünf Lenker waren unter Drogeneinfluss unterwegs, während zwei Personen den Alkotest und eine weitere die klinische Untersuchung verweigerten. Insgesamt wurden 19 Führerscheine abgenommen und 156 Organstrafverfügungen ausgestellt. Zudem gab es 212 sonstige Anzeigen sowie 524 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen.

Mit 175 km/h durch die 100er

Besonders auffällig war ein BMW mit slowakischem Kennzeichen, der auf der A6 bei Kittsee mit 175 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs war. In Eisenstadt verweigerte ein 60-Jähriger nach einem Alkovortest mit 1,40 mg/l den Alkomattest. Zudem wurde ein Motorradfahrer ohne Führerschein und mit abgefahrenem Reifen gestoppt, der unter Drogeneinfluss stand und die klinische Untersuchung verweigerte. In allen Fällen wurden entsprechende Anzeigen erstattet.