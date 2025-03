Narrenspektakel: 15.000 Besucher feierten Fasching in Wolfsberg

Die fünfte Jahreszeit: Auch in Wolfsberg waren am Wochenende die Narren los!

Die fünfte Jahreszeit: Auch in Wolfsberg waren am Wochenende die Narren los!

Der farbenfrohe Umzug mit etwa 40 kunstvoll geschmückten Wägen und kreativ verkleideten Gruppen führte vom Bleiweißparkplatz bis zum Weiherplatz und bot den Zuschauern ein wahres Spektakel. „Dass unser Wolfsberger Fasching mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert genießt, zeigt die Tatsache, dass immer mehr Besucher aus den umliegenden Bezirken zum Umzug kommen“, freut sich Vizebürgermeister Alexander Radl (SPÖ). Auch der zuständige Stadtrat Christian Stückler (SPÖ) zeigt sich zufrieden: „Veranstaltungen wie der Faschingsumzug sind ein essenzieller Teil unseres kulturellen Lebens und müssen daher erhalten werden. Die steigenden Besucherzahlen machen deutlich, wie wichtig der Wolfberger Fasching für die Bevölkerung ist.“

Polizei zieht Bilanz: „Friedlicher Umzug“

Trotz der großen Menschenmenge verlief die Veranstaltung überwiegend ruhig. Zwölf Polizisten sowie zusätzliches Security-Personal standen im Einsatz. „Abgesehen von zwei kleineren Auseinandersetzungen war es ein gesitteter und friedlicher Umzug“, resümierte Erich Darmann, Kommandant der Polizeiinspektion Wolfsberg. Ein Höhepunkt war die jährliche Maskenprämierung am Weiherplatz.

Siegergruppen: Faschingsverein der Marktgemeinde Frantschach St. Gertraud FaBuLe und Theater KampuZ in Begleitung von den Wolfsberger Drahran mit „Rock me Amadeus“

Markus Palko mit „Wickie und die starken Männer“

Kfz-Schweiger mit „SOS Affenalarm“

Ein Sonderpreis ging an die Jugendgruppe des Roten Kreuzes mit „Total verhext“

©Stadtgemeinde Wolfsberg / Gerhard Pulsinger | „Rock me Amadeus“ in Wolfsberg ©Stadtgemeinde Wolfsberg / Gerhard Pulsinger | „Wickie und die starken Männer“ in Wolfsberg ©Stadtgemeinde Wolfsberg / Gerhard Pulsinger | „SOS Affenalarm“ in Wolfsberg

„Faschingsverbrennen“ am Dienstag in St. Margarethen

„Ein großes Lob gilt den Mitarbeitern der Straßenabteilung, die direkt nach dem Umzug mit den Aufräumarbeiten begannen und die Innenstadt rasch wieder in ihren gewohnten Zustand versetzten“, so Vizebürgermeister Radl abschließend. Gefeiert wurde am Faschingssamstag übrigens auch in St. Margarethen. Dort lud die Faschingsrunde „Leeeetz fetz“ am Nachmittag zum traditionellen Umzug vom Sportplatz bis zum Gasthaus Stoff ein. Der Fasching endet hier am morgigen 4. März 2025, um 19 Uhr mit dem beliebten „Faschingsverbrennen“.

Faschingsumzug in St. Stefan

Zudem lud die Vereinsgemeinschaft St. Michael am Faschingssonntag zum Kinderfasching und in Theissenegg wurde eine Kinderparty im Berghof Götschl gefeiert. Der St. Stefaner Faschingsumzug findet wieder am heutigen Rosenmontag, dem 3. März 2024 statt. Die Teilnehmer sammeln sich ab 13 Uhr beim Café 7; Abmarsch ist um Punkt 14.29 Uhr.