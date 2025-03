Österreichs erste Dreierkoalition offiziell angelobt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montagvormittag die türkis-rot-pinke Bundesregierung angelobt. Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist die erste ihrer Art in Österreich. Christian Stocker (ÖVP) wurde als Bundeskanzler vereidigt, die Regierung umfasst 14 Minister sowie sieben Staatssekretäre.

Offizielle Amtsübergabe: 12.40 Uhr

Van der Bellen betonte in seiner Rede die Herausforderungen der kommenden Jahre und rief zu Kooperation auf. Österreich müsse eine selbstbewusste Rolle in der EU spielen, den Frieden sichern und die liberale Demokratie stärken. Weitere Schwerpunkte seien wirtschaftliche Stabilität, soziale Sicherheit, Klimawandel, Migration und Digitalisierung. Nach der Angelobung fanden Amtsübergaben in den Ministerien statt. Die offizielle Amtsübergabe von Alexander Schallenberg (ÖVP) an Christian Stocker erfolgt um 12.40 Uhr im Bundeskanzleramt.