„Attentat-Rabatt“: Frau wollte Preis-Nachlass wegen Terrorangriff

Wegen des Attentats verlangte eine Kundin in einem Geschäft in der Villacher Innenstadt ordentlichen Nachlass

In einem exklusiven Gespräch mit 5 Minuten bestätigte jetzt die Geschäftsinhaberin, die anonym bleiben will, diesen Vorfall, bei dem sie zuerst gar nicht wusste, worum es ging. „Attentat-Rabatt“? Dann kam der Hinweis auf den Mord.

Kundin wollte Preisnachlass

Offensichtlich spekulierte die Kundin damit, dass wegen des Attentats nun weniger Geschäft in der Stadt wäre, weil die Leute diese nun meiden würden. Sie verlangte deswegen einen ordentlichen Nachlass, um günstig einzukaufen. Sie wollte sozusagen die „Gunst“ der Trauerstunden und Tage in der Stadt noch schnell nützen, um billiger Frühjahrskleider einzukaufen.

„Ich war baff“

„Ich war baff und wusste gar nichts darauf zu antworten“, so die Geschäftsfrau, die in der Stadt ein Modegeschäft betreibt. Nicht weit weg von dem Platz, wo der Bub ermordet wurde und täglich frische Kerzen und Blumen niedergelegt werden. „Die Forderung nach einem Rabatt wegen dieses tragischen Vorfalles regt mich noch jetzt auf, obwohl der Vorfall schon einige Tage her ist.“ Wie das Verkaufsgespräch dann endete: „Ich habe in Richtung Ausgangstüre gezeigt, damit war die Sache auch schon wieder erledigt.“