Neues Restaurant: Diese Villacher Gastrogrößen tun sich zusammen

Sie werken gemeinsam im „Restaurant Senza Confini“ in Tarvis. Dort hat sich Krämmer den Golfplatz gekauft und suchte für das angeschlossene Restaurant noch einen Koch. Was jetzt noch fehlt: Zehn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die das Lokal mit dem Chef in Schwung bringen sollen. Wer Lust hat, bitte melden. „Die Italiener lieben unser Schnitzel, unser Gulasch, unseren Tafelspitz, die Österreicher den Wolfsbarsch in der Salzkruste, die Scampi und die unendlichen Varianten der italienischen Pasta. Ich werde das Beste beider Welten kulinarisch kombinieren und mit einem Touch Slowenien anreichern“, gibt Hermann Andritsch einen Einblick in die neue Küchenlinie.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2025 um 12:46 Uhr aktualisiert