Kaum Neuschnee: Einer der trockensten Februarmonate seit Jahrzehnten

Veröffentlicht am 3. März 2025, 12:52 / ©5 Minuten

Der Februar 2025 war in Österreich außergewöhnlich trocken. Laut einer Analyse der GeoSphere Austria gab es landesweit 66 Prozent weniger Niederschlag als in einem durchschnittlichen Februar. „Ein so trockener Februar kommt statistisch gesehen alle fünf bis sieben Jahre vor“, erklärt Klimatologe Alexander Orlik. In den letzten rund 30 Jahren war nur dreimal ein Februar trockener als heuer: 2011, 2003 und 1998.

Kaum Neuschnee in den meisten Regionen

Der geringe Niederschlag führte auch zu einem massiven Rückgang der Neuschneemengen. In Lagen unter 1000 Metern gab es um 87 Prozent weniger Neuschnee als im Durchschnitt. In Höhen zwischen 1000 und 1500 Metern lag das Defizit bei 75 Prozent, in noch höheren Regionen bei 60 Prozent, berichtet die GeoSphere Austria.

Besonders auffällig war die Situation an vielen Wetterstationen:

Wien (198 m): 0 cm Neuschnee (Durchschnitt: 14 cm, minus 100 Prozent)

0 cm Neuschnee (Durchschnitt: 14 cm, minus 100 Prozent) Kufstein (490 m): 0 cm Neuschnee (Durchschnitt: 45 cm, minus 100 Prozent)

0 cm Neuschnee (Durchschnitt: 45 cm, minus 100 Prozent) Deutschlandsberg (354 m): 7 cm Neuschnee (Durchschnitt: 24 cm, minus 71 Prozent)

7 cm Neuschnee (Durchschnitt: 24 cm, minus 71 Prozent) Ramsau (1207 m): 30 cm Neuschnee (Durchschnitt: 82 cm, minus 63 Prozent)

30 cm Neuschnee (Durchschnitt: 82 cm, minus 63 Prozent) Klagenfurt (450 m): 1 cm Neuschnee (Durchschnitt: 16 cm, minus 94 Prozent)

1 cm Neuschnee (Durchschnitt: 16 cm, minus 94 Prozent) Sonnblick (3109 m): 79 cm Neuschnee (Durchschnitt: 206 cm, minus 62 Prozent)

79 cm Neuschnee (Durchschnitt: 206 cm, minus 62 Prozent) Feuerkogel (1618 m): 31 cm Neuschnee (Durchschnitt: 97 cm, minus 68 Prozent)

Temperaturen und Sonnenstunden überdurchschnittlich

Nicht nur der Niederschlag blieb aus, auch die Temperaturen lagen über dem Durchschnitt. Im Tiefland war es um 1,0 Grad wärmer als im Klimamittel 1991 bis 2020, auf den Bergen sogar um 2,2 Grad. Im Vergleich zur Klimaperiode 1961-1990 betrug der Temperaturanstieg 1,9 Grad im Tiefland und 3,1 Grad auf den Bergen. Mit diesen Werten reiht sich der Februar 2025 auf Platz 45 der wärmsten Februarmonate in der 258-jährigen Messgeschichte des Tieflands ein. In der 174-jährigen Gebirgsmessreihe erreicht er Platz 23. Auch die Zahl der Sonnenstunden lag mit einem Plus von acht Prozent über dem langjährigen Durchschnitt.

Frühere Vegetationsentwicklung

Die frühen und milden Temperaturen beeinflussten auch die Vegetation. So begann die Blüte des Schneeglöckchens österreichweit am 16. Februar 2025, drei Tage früher als im Mittel 1991 bis 2020. Die Haselblüte setzte am 15. Februar ein, vier Tage vor dem langjährigen Mittelwert.