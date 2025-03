Rückgang bei Krankmeldungen: Ende der Grippewelle in Sicht

Am häufigsten werden die Kärntner derzeit von grippalen Infekten geplagt.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 13:03 / ©Montage: Canva

Mit 13.027 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen ist die Zahl der Krankenstände aufgrund von Grippe bzw. grippalen Infekten in Kärnten nach wie vor hoch, wenn auch leicht rückläufig. In der vergangenen Woche waren es nämlich noch 13.563 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen, wie man seitens der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) mitteilt. Am häufigsten werden die Kärntner derzeit von grippalen Infekten (3.980 Meldungen) geplagt; aber auch die Influenza (190 Fälle) und Corona (20 Fälle) treiben ihr Unwesen.

ÖGK-Chefarzt: „Abstand halten ist der beste Schutz“

ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter betont: „Influenza ist hoch ansteckend und wird von Mensch zu Mensch übertragen. Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion oder durch Einatmen virushaltiger Partikel, die durch Husten oder Niesen in die Luft gelangen. Auch Viren auf einer Oberfläche können durch Handkontakt mit dem Erreger und anschließendem Schleimhautkontakt zu einer Ansteckung führen. Deshalb wird für Orte mit Menschenansammlungen das Tragen eines Mundschutzes empfohlen, bzw. ist Abstand halten der beste Schutz.“