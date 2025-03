E-Auto-Hoffnung geplatzt? Elaris GmbH meldet Konkurs an

Geplant war der Aufbau eines Händlernetzes in Österreich.

Am Montag

Geplant war der Aufbau eines Händlernetzes in Österreich.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 13:07 / ©Ratfink1973/Pixabay

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, wurde über das Vermögen der Elaris GmbH mit Sitz in Leonding (Oberösterreich) ein Konkursverfahren eröffnet. Das Landesgericht Linz hat dem Eigenantrag des Unternehmens am Montag, 3. März 2025 stattgegeben. Die Elaris AG spezialisierte sich auf den Import und Vertrieb chinesischer Elektroautos. Die Fahrzeuge sollten für den europäischen Markt angepasst und anschließend in Europa vertrieben werden. Die Antragstellerin fungierte dabei als Vertriebspartner für Österreich und sollte ein Händler- bzw. Vertragspartnernetz aufbauen – berichtet der AKV.

Betrieb eingestellt: 3 Mitarbeiter betroffen

Durch die Insolvenz der Elaris AG blieben Fahrzeuglieferungen aus, während gleichzeitig gestundete Forderungen für bereits bestellte Autos fällig wurden, berichtet der AKV. Von der Insolvenz sollen drei Dienstnehmer betroffen sein. Der Geschäftsbetrieb sei bereits eingestellt, eine Fortführung sei nicht geplant. Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich laut AKV auf rund 2 Millionen Euro, betroffen seien 33 Gläubiger. Zum Vermögen sollen noch einige Fahrzeuge mit einem geschätzten Verkaufswert von 80.000 Euro gehören.