Schlägerei am Yppenplatz: Drei Jugendliche angezeigt

Am Sonntagvormittag kam es am Yppenplatz zu einer Schlägerei unter Jugendlichen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei und gab an, dass einer der Beteiligten bereits von einem Rettungsdienst versorgt werde, während die beiden anderen mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung geflüchtet seien.

Aggressives Verhalten gegenüber der Polizei

Die sofort eingeleitete Fahndung führte kurze Zeit später zur Festnahme der beiden Verdächtigen in Tatortnähe. Die 16- und 17-jährigen österreichischen Staatsbürger zeigten sich gegenüber den Beamten unkooperativ und beschimpften diese wiederholt. Sie wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung, Erregung ungebührlichen Lärms und der Verletzung des öffentlichen Anstands angezeigt. Der 16-Jährige soll zudem bei seiner Flucht mehrere Tabletten mutmaßlichen Suchtgiftes entsorgt haben und wurde daher zusätzlich nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

14-Jähriger attackiert Krankenhauspersonal

Der 14-jährige Geschädigte, ein Staatsbürger der Mongolei, erlitt Quetschwunden und Prellungen im Gesicht. Er wurde unter polizeilicher Begleitung ins Spital gebracht. Dort soll er das Krankenhauspersonal sowie eine Beamtin attackiert haben. Da er sich weiterhin widersetzte und gefährliche Drohungen gegen die Einsatzkräfte aussprach, wurde er vorläufig festgenommen.

Mehrere Anzeigen

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete an, den 14-Jährigen in eine Justizanstalt zu überstellen. Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der versuchten schweren Körperverletzung und des mehrfachen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Zusätzlich wurden mehrere verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen gegen ihn verhängt.