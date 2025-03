Lotto-Glück in Oberösterreich: Zwei Jackpots geknackt

Lotto-Glück in Oberösterreich.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 13:43 / ©Montage Canva

Die Ziehung vom Sonntag brachte neben einem Jackpot beim Sechser auch gleich drei Supergewinne. Da kein Tipp mit sechs Richtigen abgegeben wurde, bleibt der Hauptgewinn unberührt – und das bedeutet: Beim Lotto-Sechser geht es am Mittwoch um rund 1,7 Millionen Euro.

Wiener knackt den Fünfer mit Zusatzzahl

Während der Sechser unangetastet blieb, gelang es einem Wiener, den Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl zu knacken. Der dritte von vier Tipps auf einem Normalschein erwies sich als Glückstreffer und brachte knapp 200.000 Euro ein.

LottoPlus: Ein Tipp reicht zur Million

In der LottoPlus-Runde wurde der Sechser-Gewinnrang auf exakt 1 Million Euro aufgestockt – und dieser Betrag ging diesmal nach Oberösterreich. Eine einzige Zahlenkombination reichte aus, um den Solo-Sechser zu erzielen und sich in die Riege der Lotto-Millionär einzureihen. In der nächsten Runde liegt der LottoPlus-Sechser bei rund 200.000 Euro.

Joker: Jackpot ebenfalls in Oberösterreich geknackt

Auch beim Joker gab es Grund zur Freude: Ein Oberösterreicher setzte das entscheidende „Ja“ zur richtigen Joker-Zahl und sicherte sich damit rund 387.000 Euro.