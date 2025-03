200 Gäste bei Eröffnung von Kärntner Demokratie-Ausstellung

Die Ausstellung in Klagenfurt ist ein Versuch, den Wert der Demokratie bewusst zu machen.

Die Ausstellung in Klagenfurt ist ein Versuch, den Wert der Demokratie bewusst zu machen.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 13:47 / ©LPD Kärnten/Kuess

In dem Projekt stecken 20 Monate Arbeit. Nun spiegelt es die Geschichte des Landhauses, des Landtages, die Gewaltentrennung sowie die Wichtigkeit der Demokratie im Eingangsbereich zum Großen Wappensaal in Klagenfurt wieder. Hausherr und Initiator, Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ), begrüßte nahezu die gesamte Kärntner Landesregierung, die Landesamtsdirektoren sowie die Landtagspräsidenten zur Eröffnung. Ebenso kärnten.museum-Direktor Wolfgang Muchitsch und Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle, unter deren Leitung das Projekt „Tor zur Demokratie“ umgesetzt wurde.

Kärntens Landeshauptmann hielt Eröffnungsrede

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) verwies in seiner Eröffnungsrede auf die drei Säulen der Demokratie: die Gesetzgebung, die Exekutive und die Gerichtsbarkeit. „Dieses Tor zur Demokratie führt in das Haus der Demokratie. Die Dauerausstellung wird den aktuellen Herausforderungen gerecht und zeigt auf, dass wir niemals müde werden dürfen, um uns für die Demokratie einzusetzen.“ Zudem dankte Kaiser allen, die in 20 Monaten Arbeit diese Dauerausstellung im Haus der Demokratie möglich gemacht haben.

©LPD Kärnten/Kuess Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser hielt die Eröffnungsrede.

Rohr: „Mein Herz schlägt heute höher“

Präsident Rohr beschrieb das Zustandekommen der Ausstellung, auch als partizipativen Prozess. „Mein Herz schlägt heute höher, weil 20 Monate Arbeit sichtbar und erlebbar werden. Die Ausstellung ist ein Versuch, den Wert der Demokratie bewusst zu machen. Immerhin besuchen 8.000 Schülerinnen und Schüler dieses Haus im Jahr und es ist unsere Aufgabe, der Jugend die Werte der liberalen Demokratie zu vermitteln im Haus, in dem die gewählte Volksvertretung als gesetzgebende Gewalt im Land nach demokratischen Regeln arbeitet.“

In den Vorräumen des Wappensaals

Museumsdirektor Muchitsch dankte Rohr für die Umsetzung und Finanzierung dieser Ausstellung, die einzigartig in Österreichs Landtagen sei. Die Ausstellung hebt die Vorräume des Wappensaals auf ein neues Niveau, macht Demokratie vom ersten Eintritt an erlebbar. Zudem ermöglicht die analog-virtuelle Ausstellung mithilfe einer Handy-App einen Blick auf die Geschichte des Landhauses.