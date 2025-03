Zusammenstoß auf Schutzweg: E-Bikerin schwer am Kopf verletzt

Veröffentlicht am 3. März 2025, 13:51 / ©5 Minuten

Am Sonntag, den 2. März 2025, kam es in Bregenz zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Bike-Fahrerin und einer Fußgängerin. Gegen 13.30 Uhr fuhr eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem E-Bike entlang der Arlbergstraße in Richtung der Bregenzer Innenstadt. Den parallel dazu verlaufenden Gehweg benutzte zur selben Zeit eine 57-jährige Frau.

Schwer am Kopf verletzt

Als die Fußgängerin auf Höhe der Kreuzung mit der Riedergasse vom Gehsteig auf den Schutzweg wechselte, stieß sie mit der Fahrradfahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 51-jährige Fahrzeuglenkerin schwer am Kopf verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die Fußgängerin erlitt lediglich leichte Verletzungen.