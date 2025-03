Grippewelle flacht leicht ab: Infektionen weiterhin hoch

Der vorläufige Höhepunkt der Grippewelle ist überschritten. Die Aktivität von Influenza A ist abnehmend, die Zahl der Neuinfektionen von Influenza B aber weiterhin konstant hoch, informierte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Montag in seinem wöchentlichen Bericht zur Grippesaison. Mit anhaltend hohem Infektionsgeschehen sei zu rechnen. Insgesamt zeigen die Zahlen jedoch einen rückläufigen Trend, wurde betont. Auch in weiteren Ländern Europas ist die Influenzavirusaktivität weiterhin hoch. In den meisten Regionen wie Frankreich, Italien und den Benelux-Ländern kann vom Erreichen der Plateauphase gesprochen werden, während Deutschland in der Vorwoche noch einmal Zuwachs verzeichnen musste, informierte die MedUni.

291.972 Krankenstände gemeldet

„Das Tragen eines Mundschutzes in Menschenmengen oder das Einhalten von Abstand sind nach wie vor die besten Schutzmaßnahmen“, betont Adreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Ein Blick auf die aktuellen Zahlen der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen (AU-Meldungen) zeigt die Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahreswerten:

KW 8/2025: 299.081 gemeldete Krankenstände

KW 9/2025: 291.972 gemeldete Krankenstände

KW 8/2024: 285.147 gemeldete Krankenstände

KW 9/2024: 275.764 gemeldete Krankenstände

Während in der Woche 8/2025 insgesamt 299.081 Krankenstände gemeldet wurden, sank diese Zahl in der Woche 9 auf 291.972. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich jedoch, dass die Zahlen heuer deutlich über denen von 2024 liegen. Besonders grippale Infekte und Influenza haben sich stark verbreitet: In der aktuellen Saison wurden doppelt so viele Fälle registriert wie im Vorjahr. Besonders betroffen sind Wien und Oberösterreich, gefolgt von Niederösterreich und der Steiermark. Die niedrigsten Zahlen gibt es in Vorarlberg und dem Burgenland.

Covid-19-Fälle weiter gesunken

Die Zahl der Covid-19-Fälle ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken. Seit dem 1. Juli 2023 gilt Covid-19 nicht mehr als meldepflichtige Erkrankung, wodurch auch weniger getestet wird. Die offiziell gemeldeten Fallzahlen sind daher nur eingeschränkt aussagekräftig. Ein genaueres Bild des Infektionsgeschehens bietet das Abwassermonitoring, das aktuelle Entwicklungen in der Virusverbreitung sichtbar macht.