Grippewelle in Wien flacht leicht ab

Laut aktuellen Daten der Österreichischen Gesundheitskasse („ÖGK“) wurden in der 8. Kalenderwoche 2025 insgesamt 81.435 Krankenstandsfälle in der Bundeshauptstadt verzeichnet. In der 9. Kalenderwoche waren es 80.143 Fälle. Das heißt die zahlen sinken leicht – jedoch stellt das einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr dar, als in derselben Woche 72.938 Fälle gemeldet wurden.

Leichter Rückgang

In der 9. Kalenderwoche sind die Zahlen leicht gesunken, bleiben jedoch auf einem hohen Niveau. Die Gesamtzahl der Krankenstände liegt in Wien bei 80.143, wobei 29.829 grippale Infekte und 1.902 Influenza-Fälle gemeldet wurden. In der 9. Kalenderwoche 2024 lag die Gesamtzahl der Krankenstände in Wien noch bei 71.757. In der 8. Kalenderwoche wurden insgesamt 30.792 grippalen Infekte, 1.902 Influenza-Fälle und 230 Covid-19-Erkrankungen verzeichnet.