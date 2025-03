Steirische Farmfluencerinnen geben Einblicke in das Leben am Bauernhof

Farmfluencerinnen zeigen, wie vielseitig, innovativ und modern Frauen in der Landwirtschaft sind. Mit ihren praxisnahen Auftritten und ihrer Kompetenz prägen sie ein zeitgeistiges aber auch sehr realistisches Bild vom Arbeiten und Leben auf den Höfen. „Durch ihr selbstbestimmtes Arbeiten sind die Farmfluencerinnen moderne und wichtige Botschafterinnen für eine wirklichkeitsgetreue Landwirtschaft. Als selbstbewusste Bäuerinnen haben sie Vorbildwirkung“, so Maria Pein, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Steiermark.

Mit meinen Beiträgen will ich Einblick in das echte Leben am Hof geben. Und die Leute zeigen sich ja auch wirklich interessiert – sowohl für das Leben unserer Freilandschweine aber am meisten für die Menschen am Betrieb und ihre Arbeit. Ich nütze diese Kanäle aber auch, um mich mit anderen Bäuerinnen auszutauschen – Marion Moser-Reinisch, 39, Direktvermarkterin, Lobmingtal

Farmfluencerinnen vermitteln Wissen und bauen Netzwerke

In den vergangenen Jahren hat sich auf den Höfen eine junge weibliche Szene etabliert, die über verschiedene Online-Plattformen authentische Einblicke in die Landwirtschaft gibt. Die positiven Effekte: Die jungen Trendsetterinnen tragen ihr Leben und Wirtschaften auf dem Hof auf den Betrieben in die Welt, teilen ihre Kompetenz und wertvolle Netzwerke auf. Pein: „Die Farmfluencerinnen ermutigen ihre Berufskolleginnen selbstbewusste und innovative Wege in der Landwirtschaft zu gehen und eigene wirtschaftliche Standbein aufzubauen.“ Und weiter: „Die Landwirtschaft und die Gesellschaft brauchen diese Frauen mehr als notwendig. Durch ihre deutliche Sichtbarkeit, ihre Kompetenz und ihre Fähigkeit zum Empowerment nehmen die Farmfluencerinnen eine wichtige Rolle ein und sind daher auch in anderen Bereichen wie in der Kommunalpolitik sehr gefragt“, zeigt sich Pein beeindruckt.

„Ich zeige, wie Landwirtschaft wirklich funktioniert“

„Als professionelle Farmfluencerin sind Aufklärung und Wissenstransfer meine Hauptaufgaben. Ich zeige mit meinen Beiträgen wie Landwirtschaft wirklich funktioniert – und da gehören eben nicht nur idyllische Darstellungen dazu“, erklärt Melanie Haas Farmfluencerin aus Passail. Rund 3.400 Menschen folgen ihren Beiträgen auf Instagram, Facebook und TikTok. „Wenn da Maschinen erklärt und Tiere gezeigt werden, unterlegt mit Fachwissen, kommt das besonders gut an. Ein Beitrag, der förmlich durch die Decke gegangen ist, war ein sehr kritischer Vergleich von „echter“ Milch mit so genannten Milch-Alternativen. Das hat auch sehr sehr viele ältere Menschen interessiert.“ Diese Einstellung teilt auch Andrea Dietl, Weinbäuerin aus Riegersburg: „Mit meinen Social-Media-Aktivitäten will ich Einblick in unseren Betrieb geben und zeigen, welche Arbeitsschritte dahinterstecken, bis der Wein in die Flasche kommt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2025 um 14:38 Uhr aktualisiert