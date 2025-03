Rotjacken peilen zweiten Sieg in Viertelfinalserie an

Die „Best-of-Seven“-Viertelfinalserie zwischen dem EC-KAC und dem HC Pustertal übersiedelt am Dienstag, dem 4. März 2025, zum ersten Mal nach Südtirol. In Bruneck wollen die Rotjacken ihre starke Auswärtsbilanz aus den letztjährigen Playoffs auch im ersten Spiel in der Fremde in der aktuellen Post Season bestätigen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

KAC: „Uns erwartet sicher ein harter Kampf“

„Morgen wird die Intercable Arena voll sein und der HC Pustertal wird vor allem in den ersten zehn Minuten andrücken. Darauf müssen wir vorbereitet sein, aber ich denke, das ist bei jedem in unserem Team der Fall“, betont KAC-Stürmer Fabian Hochegger und weiter: „Uns erwartet sicher ein harter Kampf, aber wenn wir so agieren wie am Sonntag, dann bin ich zuversichtlich, dass wir wieder gewinnen.“

Fast alle Kaderspieler fit

Der EC-KAC plant für das zweite Viertelfinalspiel am Dienstag mit einem sehr ähnlichen Personalstand wie beim Serienauftakt am Sonntag. Jan Muršak, Johannes Bischofberger und Luka Gomboc stehen nicht zur Verfügung, wobei der Letztgenannte noch am Montag grünes Licht aus der medizinischen Abteilung für die Rückkehr in das Mannschaftstraining erwartet und bereits am Wochenende wieder in das Line-up aufrücken könnte. Mit Ausnahme des genannten Trios sind alle Kaderspieler fit.