Rund 430.000 Menschen ohne Job: Arbeitslosigkeit steigt weiter

Ende Februar waren insgesamt 429.940 Personen beim AMS als arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Davon entfielen 347.424 auf Arbeitslose und 82.516 auf Schulungsteilnehmer. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Zuwachs von 6,9 Prozent bzw. 27.643 Personen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent.

„Es ist kein leichter Start für die neue Regierung“

AMS-Vorstand Johannes Kopf äußerte sich am Montag, dem 3. März 2025, zu den aktuellen Arbeitslosenzahlen und betonte: „Es ist kein leichter Start für eine neue Bundesregierung.“ Seit rund zweieinhalb Jahren befinde sich Österreich in einer Rezession, was sich auch deutlich auf den Arbeitsmarkt auswirke. Dennoch sieht Kopf positiv auf das Regierungsprogramm der neuen türkis-rot-pinken Koalition. „Die neue Bundesregierung hat angekündigt, das AMS mit deutlich mehr Budget zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auszustatten. Das ist ein wichtiger erster Schritt“, erklärte der AMS-Chef.

Keine Besserung in Sicht

Die anhaltende Rezession macht sich am Arbeitsmarkt stark bemerkbar. Seit April 2023 steigen die Arbeitslosenzahlen kontinuierlich. Eine wesentliche Besserung ist noch nicht in Sicht. Die Zahl der sofort verfügbaren offenen Stellen sank Ende Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,1 Prozent auf 80.274. Die Zahl der arbeitslosen Inländerinnen und Inländer, einschließlich Schulungsteilnehmer, stieg um 5,2 Prozent auf rund 244.371, während die Anzahl arbeitsloser ausländischer Personen um 9,2 Prozent auf 185.569 zunahm.

Industrie am stärksten betroffen

Besonders stark war der Anstieg arbeitsloser Menschen und Personen in AMS-Schulungen Ende Februar im Jahresvergleich in der Warenerzeugung und Industrie (+14,9 Prozent) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (+12,2 Prozent). Etwas geringere Zuwächse gab es im Handel (+8,3 Prozent), in der Gastronomie und Beherbergung (+5,7 Prozent) sowie im Verkehr und Lagerwesen (+5,2 Prozent). Am Bau (+2,5 Prozent) und in der Arbeitskräfteüberlassung (+0,1 Prozent) fiel der Anstieg am geringsten aus.

Bundesland Arbeitslosenquote im Feber 2025 Anstieg im Vergleich zum Vorjahr Wien 12,4 Prozent +5,5 Prozent Kärnten 9,5 Prozent +3,5 Prozent Burgenland 8,4 Prozent +2,7 Prozent Steiermark 7,7 Prozent +7,7 Prozent Niederösterreich 7,5 Prozent 3,6 Prozent Oberösterreich 6,4 Prozent +15,2 Prozent Vorarlberg 5,7 Prozent +6,3 Prozent Salzburg 4,7 Prozent +11,2 Prozent Tirol 4,4 Prozent +8,8 Prozent Arbeitslosigkeit in den Bundesländern

Hier ist die Arbeitslosenquote am höchsten

Regional betrachtet, war Oberösterreich mit einem Plus von 15,2 Prozent am stärksten von der steigenden Arbeitslosigkeit betroffen, gefolgt von Salzburg (+11,2 Prozent), Tirol (+8,8 Prozent), Steiermark (+7,7 Prozent), Vorarlberg (+6,3 Prozent) und Wien (+5,5 Prozent). Die niedrigsten Zuwächse verzeichneten Niederösterreich (+3,6 Prozent), Kärnten (+3,5 Prozent) und das Burgenland (+2,7 Prozent). Die höchste Arbeitslosenquote wurde in Wien mit 12,4 Prozent gemessen, gefolgt von Kärnten (9,5 Prozent), Burgenland (8,4 Prozent), Steiermark (7,7 Prozent) und Niederösterreich (7,5 Prozent). Die geringsten Quoten verzeichneten Oberösterreich (6,4 Prozent), Vorarlberg (5,7 Prozent), Salzburg (4,7 Prozent) und Tirol (4,4 Prozent).