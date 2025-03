Ärger um „Katzensteuer“ in Österreich: Was es damit auf sich hat

Der Ärger um eine vermeintliche "Katzensteuer" in Österreich ist in den sozialen Medien groß.

300 Millionen Euro soll sie bringen, 50 bis 70 Euro pro Katze pro Monat kosten – ganz ohne Rabatte für Zweit-Katzen – und sie soll einer „neuen EU-Verordnung“ entstammen. Eine vermeintliche „Katzensteuer“ sorgt in Österreich in den sozialen Medien derzeit für Aufregung. Ins Spiel gebracht wurde sie von der Regionalstelle von „Mein Bezirk“ aus Schwaz (Tirol). Aber eines gleich vorweg, eine solche Steuer wird es (zumindest noch) nicht geben. Eine Anmerkung am Ende des Artikels und in den Kommentaren unter dem Facebook-Posting zeigt, dass es sich um eine Satire handelt, da der „Unsinnige Donnerstag“ – jener Donnerstag vorm Faschingssamstag und -dienstag – in Tirol und besonders in und um Schwaz groß gefeiert werde.

Großer Ärger auf Social Media wegen vermeintlicher Katzensteuer

Auf Facebook und auf X (vormals Twitter) gehen währenddessen die Wogen hoch. Katzenbesitzer glauben, sie müssten nun wegen der neuen Regierung für ihre Liebsten blechen. „Das kann doch nicht ernst gemeint sein“, meint etwa ein Wiener Facebook-User aufgebracht.

„Viele arme Menschen können nicht auch noch eine Katzensteuer bezahlen“

Eine weitere Nutzerin weiß: „Viele arme Menschen, die eine Katze haben, können nicht auch noch eine Katzensteuer bezahlen.“ Auch auf X wird die neue Regierung dahingehend kritisiert. So eine X-Nutzerin: „Sind unsere Politiker noch normal? Nur damit sie sich sieben Staatssekretäre leisten können.“

Wie im Zuge der Regierungsbildung in Wien bekannt wurde,sind die Behörden künftig, aufgrund einer neuen EU-Verordnung (EG) Nr. 03120/004, dazu verpflichtet, Haushalte mit Katzen zu besteuern. — Tina🐈‍⬛🐕zu sensible, zu lieb, zu … (@tina_wien010101) March 1, 2025

„Katzensteuer“ nur ein „Scherz“

„MeinBezirk“ stellt auf Facebook unter dem Artikel dann endgültig klar, dass es sich bei der vermeintlichen „Katzensteuer“ nur um eine Satire bzw. einen „Scherz“ der Redaktion handle. „Wir hoffen den ‚Online-Furor‘ damit zu besänftigen“, heißt es unter dem Posting als Klarstellung.