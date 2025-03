„Zehnfacher Mordversuch“: Steirischer Bombenbauer Ende April vor Gericht

Im Raum steht mehr als zehnfacher Mordversuch. Mit der Anklage wurde auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt. Der Beschuldigte wurde bisher vom psychiatrischen Gutachter als zurechnungsfähig eingestuft.

Sprengsätze bei den Zeugen Jehovas deponiert

Der IT-Techniker aus dem Bezirk Graz-Umgebung muss am 28. April sowie am 30. April auf die Anklagebank des großen Schwurgerichtssaals in Graz. Er soll ab Sommer 2023 mehrere teils sehr gefährliche Sprengsätze bei Fahrzeugen oder Gebäuden der Zeugen Jehovas platziert haben. Einige der Bomben gingen auch hoch, verletzt wurde dabei zwar niemand, doch die Detonationen waren lebensgefährlich. Vor allem der Sprengsatz am Eingang eines Gebetshauses in Kalsdorf hätte enorme Explosionskraft gehabt, ging aber nicht hoch.

Motiv sollen Unterhaltsstreitigkeiten gewesen sein

Motiv für den Bau der meisten Bomben sollen Ablenkungsmanöver gewesen sein, denn der 55-Jährige hatte es eigentlich auf seine Ex-Frau abgesehen. Auch an ihrem Wagen hatte er im Mai 2024 eine Bombe platziert, diese detonierte aber ebenfalls nicht und wurde erst Tage nach seiner Festnahme hinter einer Autoverkleidung versteckt entdeckt. Der Verdächtige, ein früheres Mitglied der Zeugen Jehovas, wurde Ende Mai 2024 von Profilern ausgeforscht und verhaftet. Er gab Unterhaltsstreitigkeiten mit seiner Ex-Frau, mit der er auch zwei Kinder hat, als Motiv an. (APA 03.03.2025)