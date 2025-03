Grazer Faschingsgilde zu Besuch in der Grazer Burg

Angeführt von Scherzherzog Walter I. (zivil: Walter Kriwetz) besuchte der traditionsreiche Faschingsklub den Landeshauptmann in der Grazer Burg. Dabei bekam LH Mario Kunasek den hochoffiziellen „Orden der Grazer Faschingsgilde“ verliehen – eine Medaille, die an allen närrischen Tagen zu tragen ist. Die Garde nutzte die Gelegenheit zu einem Tänzchen im Regierungssitzungszimmer, der Landeshauptmann ließ auch die offizielle „Scherzherzog-Beschimpfung“ über sich ergehen und dankte mit Brötchen und Sekt für den Besuch: „Herzlichen Dank an alle, die sich dafür engagieren, mit dem Fasching das älteste Brauchtum in unserem Kulturkreis aufrecht zu erhalten. Ich wünsche alles Gute und vor allem viel Durchhalte- und Stehvermögen in den letzten verbleibenden Stunden der ,fünften Jahreszeit‘“, so der Landeshauptmann.

©Land Steiermark/Robert Binder | Landeshauptmann Mario Kunasek begann den „Orden der Grazer Faschingsgilde“ verliehen. ©Land Steiermark/Robert Binder | Scherzherzog Walter I. regierte vorübergehend in der Grazer Burg.