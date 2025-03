Menschliche Überreste im Müll entdeckt: Polizei ermittelt

In Niederösterreich kam es auf einer Müll-Umladestation zu einem Gruselfund.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 17:42

Auf einer Müll-Umladestation in Pöchlarn (Bezirk Melk) haben Mitarbeiter am Dienstag, dem 25. Februar 2025, menschliche Überreste gefunden – darunter einen Schädel. Der Container stammt aus Kemmelbach bei Neumarkt an der Ybbs (ebenfalls Bezirk Melk), wo die Gebeine zwischen dem 20. und 27. Februar entsorgt worden sein dürften.

Schockmoment für Mitarbeiter

In der Umladestation Pöchlarn wird Müll aus den Bezirken Melk und Scheibbs gesammelt, bevor er weiterverarbeitet wird. Beim Entleeren eines Containers erlebten die Mitarbeiter einen Schockmoment: Ein Schädel rollte plötzlich aus dem Müll. Anfangs tippten die Mitarbeiter noch auf einen Scherzartikel. Doch bald stellte sich heraus, dass es sich um echte menschliche Überreste handelt.

Keine Hinweise auf Verbrechen

Die Polizei wurde umgehend verständigt und fand bei der Untersuchung des Containers weitere Gebeine in einem Müllsack. Die Videoaufzeichnungen des Werkstoffsammelzentrums (WSZ) Kemmelbach wurden bereits an die Behörden übergeben. Laut Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. „Darauf deutet nichts hin, aber wir müssen das Gutachten zu den Knochen abwarten. Es handelt sich jedenfalls augenscheinlich um menschliche Knochen“, erklärte er gegenüber dem ORF. Die Überreste seien sauber vorgefunden worden.

Ermittlungen laufen

Mit dem Gutachten soll nun das Alter und das Geschlecht der verstorbenen Person bestimmt werden. Berichte, wonach die Knochen bereits älter sein sollen, wurden von der Polizei nicht bestätigt. Unklar ist, wer die menschlichen Überreste entsorgt hat. Die Ermittlungen laufen, die Polizei fahndet nach der unbekannten Person.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2025 um 17:44 Uhr aktualisiert