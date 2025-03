Von der Straße in den Schauraum: Mann (31) knallte in Glasfassade

Nach eigenen Angaben hat ein 31-Jähriger in Spittal an der Drau versucht, einem anderen entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen. Plötzlich landete er mit seinem Auto im Schauraum eines Autohandels.

Nach eigenen Angaben hat ein 31-Jähriger in Spittal an der Drau versucht, einem anderen entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen. Plötzlich landete er mit seinem Auto im Schauraum eines Autohandels.

Am 3. März 2025 lenkte ein 31-jähriger Mann gegen 14.45 Uhr sein Auto vom Stadtzentrum Spittal an der Drau kommend stadtauswärts auf der B100 in Richtung Osten. Nach eigenen Angaben des Fahrers, musste er einem anderen Fahrzeug mit Anhänger, welches von einer Nebenfahrbahn in Richtung Stadtzentrum abbog, ausweichen, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.

Er überfuhr einen Eisenpoller und knallte in die Glasfassade

Dabei kam das Auto rechts von der Fahrbahn ab und knallte, nach dem Überfahren eines Eisenpollers, in die Glasfassade des Ausstellungsraumes eines Autohandels. Durch den Aufprall entstand ein beträchtlicher Sachschaden am Fahrzeug des Lenkers und dem Gebäude. Der 31-Jährige oder andere Personen wurden nicht verletzt. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Aufräumarbeiten erfolgten durch die Freiwillige Feuerwehr St. Peter, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.