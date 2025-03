Bauernbundball: Melissa Naschenweng wurde Dirndl „gefladert“

Am vergangenen Wochenende fand in der steirischen Landeshauptstadt der Bauernbundball 2025 statt. Auch das Kärntner Schlagersternchen Melissa Naschenweng trat auf.

Am vergangenen Wochenende fand in der steirischen Landeshauptstadt der Bauernbundball 2025 statt. Auch das Kärntner Schlagersternchen Melissa Naschenweng trat auf.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 18:06 / ©Montage Atti-C/Screenshot Instagram Story Melissa Naschenweng

Aktuell promotet die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng ihr neuestes Album „Alpenbarbie“. Auch am Bauernbundball in der Steiermark war die hübsche Blondine vertreten. Diesen Auftritt wird sie wohl nicht so schnell vergessen.

Dirndl war zu eng

Kurz nach Beginn ihrer Performance riss sich die Sängerin ihr pinkes Dirndl plötzlich vom Leib. Zum Vorschein kamen ein kurzes weißes Top, metallic pinke Hotpants und dazu perfekt abgestimmte Stiefel. Wie Naschenweng in ihrer Instagram Story schreibt, war es ihr nämlich zu eng. „Deshalb habi’s ah schon nach da 1. Nummer verfrüht aufreißen müssen“. Eigentlich wäre das für das Ende der Show gedacht gewesen.

„Hftl hot der Fladerer a Freid mit’n Dirndl“

Nachdem sie sich ihres Dirndls entledigt hatte, war es auf einmal weg. Naschenweng hat in den sozialen Medien mitgeteilt, dass es gestohlen worden sei. In ihrer Story auf Instagram scherzt das Schlagersternchen noch: „Hftl hot der Fladerer a Freid mit’n Dirndl, es wor mir nämlich selber zu eng…“. Die hübsche Blondine nimmt es also mit Humor.

©Screenshot Instagram Story Melissa Naschenweng Beim Bauernbundball am vergangenen Wochenende ist wohl Melissa Naschenwengs Dirndl „gefladert“ worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2025 um 18:15 Uhr aktualisiert