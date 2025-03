Nach Tragödie in Bärnbach: Feuerwehr trauert um langjährigen Kameraden

Eine Schreckenstat erschütterte am Wochenende die weststeirische Stadtgemeinde Bärnbach. Zwei Männer (61 und 56 Jahre alt) wurden am Sonntagnachmittag, 2. März, tot in einer Werkstatt aufgefunden. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von Mord und Suizid aus. Am Tatort wurde auch eine Axt sichergestellt. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte der Jüngere der beiden den älteren Mann möglicherweise mit der vorgefundenen Axt erschlagen haben. Danach nahm sich der 56-Jährige wohl selbst das Leben. Das Motiv ist bislang noch unklar. Eine Obduktion der beiden Leichname wurde von der Staatsanwaltschaft Graz angeordnet.

Große Trauer und Betroffenheit: „Auf tragische Weise viel zu früh aus dem Leben gerissen“

Die Trauer in der Stadtgemeinde ist groß. Besonders die örtliche Feuerwehr zeigt sich tief betroffen, den bei dem 61-jährigen Todesopfer handelte es sich wohl um einen langjährigen Kameraden. „Die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach nimmt mit tiefem Schmerz und großer Trauer Abschied von unserem langjährigen Kameraden und Freund, der gestern im 62. Lebensjahr auf tragische Weise viel zu Früh aus dem Leben gerissen wurde“, schreibt die Freiwillige Stadtfeuerwehr Bärnbach in den Sozialen Medien. Fast 40 Jahre lang stand der Verstorbene im Dienst der Wehr. Der Verstorbene „zeichnete sich durch seine Fachkompetenz in vielen Bereichen des Feuerwehrwesens aus und hat in seiner langjährigen Dienstzeit bei hunderten Einsätzen seine Hilfsbereitschaft und sein außergewöhnliches Engagement für die Bärnbacher Bevölkerung bewiesen“, gehen die rührenden Abschiedsworte seiner Kameraden weiter. Über Jahre hinweg habe er in zahlreichen Funktionen mit Hingabe und Einsatzbereitschaft für das Wohl der Gemeinschaft gearbeitet. Mit ihm „verlieren wir nicht nur einen Kameraden und Kollegen, sondern einen Freund und Menschen, der immer da war wenn man ihn brauchte. Sein Verlust hinterlässt bei uns eine Lücke, die schwer zu füllen sein wird. Unser tiefstes Mitgefühl gilt in dieser schwierigen Zeit seiner Familie“, trauern die Feuerwehrkameraden.

Feuerwehrmitglieder fanden toten Kameraden

Besonders tragisch: Laut Medienberichten sollen genau diese Feuerwehrmitglieder diejenigen gewesen sein, die zum Einsatz ausrückten, nachdem der Sohn des Verstorbenen Alarm geschlagen hatte. Doch leider kam jede Hilfe zu spät und sie konnten ihren langjährigen Kollegen und Freund nur noch tot in der besagten Werkstatt vorfinden. Mit Hilfe eines Kriseninterventionsteams sollen die tragischen Geschehnisse nun verarbeitet werden.

Rührender Abschied

Um ihren Kameraden ein ehrenvolles Gedenken zu geben, will die Feuerwehr außerdem am Montagabend ein „Fackelmeer erleuchten lassen“. „Es ist jeder herzlich willkommen“, laden die Mitglieder ein.

Hilfe für Betroffene Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Die Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Der steirische Männernotruf für Männer in Krisen- und Gewaltsituationen ist unter 0800-246247 erreichbar, das psychiatrische Krisentelefon PsyNot unter 0800-449933.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2025 um 18:27 Uhr aktualisiert