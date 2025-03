„Leute in Panik“: Einsatz am Wiener Graben

Am Wiener Graben läuft ein Einsatz.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 18:55 / ©Leser

Aktuell läuft ein Einsatz am Graben im ersten Bezirk. „Alles voller Polizei … Leute in Panik“, berichtet ein Leser. Berufsrettung und Polizei sind vor Ort. Informationen zufolge dürfte sich ein Lenker im alkoholisierten Zustand einer polizeilichen Anhaltung entzogen haben und gegen die Pestsäule gefahren sein. Gerüchte über einen terroristischen Hintergrund haben sich demnach nicht bestätigt. Von der Berufsrettung heißt es gegenüber 5 Minuten: „Es gibt keine Verletzte. Der Einsatz ist beendet.“

Polizei: „Wir verstehen die Verunsicherung“

Über X (vormals Twitter) teilt die Wiener Polizei mit: „Gegen 18:15 Uhr verlor in der Innenstadt ein alkoholisierter Fahrzeuglenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Pestsäule am Graben. Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt. Weitere Auskünfte folgen. Wir verstehen die Verunsicherung, doch es gibt derzeit keine Hinweise auf eine Vorsatztat. Die Umstände deuten auf einen Unfall hin.“

