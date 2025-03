Forstarbeiter (37) mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen

In der Steiermark kam es zu einem Forstunfall.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 20:26 / ©ÖAMTC

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in einem Waldstück in Rettenegg. Der 37-Jährige aus dem Bezirk Weiz war gemeinsam mit einem 42-jährigen Kollegen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Während der 42-Jährige einen Baum fällte, wollte der 37-Jährige mit einer Motorsäge einen Bloch an der Straßenböschung herunterschneiden. Plötzlich geriet das Holzstück ins Rollen und klemmte seinen rechten Fuß ein.

Kollege eilte zu Hilfe

Der Mann rief um Hilfe, sein Kollege reagierte sofort und führte die ersten Rettungsmaßnahmen durch. „Der 37-Jährige erlitt eine schwere Verletzung am rechten Fuß und wurde in der Folge vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Oberwart geflogen. Ein Fremdverschulden kann nach dem bisherigen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden“, heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark.