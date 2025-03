Herzerwärmend: Fußball-Idol bringt krebskranke Lina (10) zum Strahlen

Lina ist zehn Jahre alt und leidet seit dem Jahr 2017 an Knochenkrebs. Unermüdlich und tapfer kämpft das kleine Mädchen. Am heutigen Montag, dem 3. März 2025, wurde sie von ihrer persönlichen Heldin auf der Onkologie überrascht.

Lina ist zehn Jahre alt und leidet seit dem Jahr 2017 an Knochenkrebs. Unermüdlich und tapfer kämpft das kleine Mädchen. Am heutigen Montag, dem 3. März 2025, wurde sie von ihrer persönlichen Heldin auf der Onkologie überrascht.

In so jungen Jahren schon muss die kleine Kärntnerin Lina (10) Dinge auf eine Art und Weise erleben, wie sie vor allem ein Kind niemals zu spüren bekommen sollte. Die Geschichte von Lina ist herzzerreißend, denn im Jahr 2017 erkrankt sie an Knochenkrebs (Ewing Sarkom). Was das Mädchen und ihre Familie durchmachen müssen, kann man sich nur ansatzweise vorstellen. Wir haben berichtet.

Die größte Hoffnung

Der Krebs ist bei Lina sieben Mal zurückgekehrt. Mehrfach war man zuversichtlich, dass sie geheilt sei, doch ist er immer wieder gekommen. Die größte Hoffnung für die 10-Jährige ist es, so schnell wie möglich eine lebensrettende Therapie im Ausland zu starten. Weitere Informationen und viel mehr über Lina kannst du auf der Website nachlesen. Die Familie steht aktuell auch vor einer weiteren Herausforderung, denn sie sucht eine Unterkunft in Kliniknähe in Graz. Die Familie ist für jede Information dankbar. Eine Spendenmöglichkeit gibt es nicht nur auf der Website, sondern auch unter diesem Spendenlink kannst du Lina und ihre Familie unterstützen.

Lina’s Heldin kam als Mutmacher

Die Stärke, die dieses kleine Mädchen aufbringen muss, sowie auch der Rückhalt, den die Familie bietet, kann kaum in Worte gefasst werden. Doch es gibt auch andere Menschen, die sich um Linas Schicksal bemühen. Am heutigen Montag, dem 3. März 2025, bekam das Mädchen von einer ganz besonderen Person Besuch. Linas Heldin: Viktoria Schnaderbeck ist der Grund, warum auch sie das Fußballspielen liebt und im Fußballverein war (ist). Die ehemalige Profi-Fußballerin kam in die Onkologie als Überraschung. In den sozialen Medien teilt Linas Mutter: „Linchen war sooo aufgeregt und hat sich soooll gefreut!!! Vielen herzlichen Dank liebe Viktoria!!!“ Außerdem bedankt sie sich für das tolle Geschenk: „Ein Champions League Ball mit Unterschrift und vielen persönlichen Mutmacher-Worten für unser Linchen!“