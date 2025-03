Frühlingshafter Dienstag und bis zu 14 Grad möglich

Am Dienstag geht es mit nahezu makellosem Hochdruckwetter weiter. Frühnebel gibt es kaum und die ganz vereinzelten Nebelfelder lösen sich rasch auf, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Zur Sonne gesellen sich nur ein paar dünne Wolken in hohen Schichten. In der Früh ist es frostig, am Nachmittag wird es noch ein wenig milder als zuletzt mit Höchstwerten von 10 bis 14 Grad, heißt es von den Wetterexperten abschließend.