Unfall an Kreuzung fordert vier Verletzte

In Vorarlberg kam es zu einem Unfall.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 21:47 / ©Spitzi-Foto-stock.adobe.com

Im Kreuzungsbereich der Rheinstraße zur Vorklostergasse ordnete sich eine 56-jährige Frau auf der Abbiegespur nach links ein und fuhr anschließend in die Mitte der Kreuzung. Die Frau kam dabei jedoch zu weit auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. In weiterer Folge kam es zu einer Frontalkollision mit dem PKW eines 23-jährigen Mannes. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuglenker verletzt. Zwei weitere Beifahrer des 23-jährigen Mannes wurden beim Unfall ebenfalls verletzt. Alle vier Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Bregenz und Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme durch die Polizei für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.