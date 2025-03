Neue Sprungseile für mehr Fitness im Unterricht

Übergabe der Sprungseile an die Kinder der 3b in Welzenegg.

Seit Schulbeginn 2024/25 nimmt die Volksschule 27 Welzenegg am Programm „Bewegung ist KLASSE“ teil. Mit Motivation und Konsequenz führen die teilnehmenden Klassenlehrer mit ihren Schülern tägliche Bewegungseinheit durch – dazu haben sie nun Sprungseile erhalten. „Als Gesundheitsreferent ist es mir ein großes Anliegen, dass Kinder auch in der heutigen Zeit sportlich aktiv bleiben. Deshalb freut es mich besonders, dass für die VS 27 in Welzenegg mehrere Sponsoren für das Projekt ‚Bewegung ist Klasse‘ gewonnen werden konnten“, so Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). Dazu zählen das Institut AllergoSan (OMNi-BiOTiC), die Raiffeisen Landesbank Kärnten sowie die AUVA.

Schüler bekommen tägliche Bewegungseinheit

Heuer nehmen erstmals über 1.000 Kinder am Bewegungsprogramm teil. Mit Beginn des Sommersemesters 2022 startete die tägliche Bewegungseinheit, an welcher mittlerweile sechs Klagenfurter Volksschulen teilnehmen. Durch die Kombination von unterschiedlichen, sich ergänzenden Übungen konnten deutliche Fortschritte in der Kondition, Geschicklichkeit und Motivation zur Bewegung festgestellt werden. Die Bildungsdirektion Kärnten hat gemeinsam mit der Präventionsstelle der Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie der Landeshauptstadt Klagenfurt die Projektidee initiiert.