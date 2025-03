Demo am Weltfrauentag: Sperren und Verzögerungen im Grazer Zentrum

Am internationalen Frauentag werden sich Demonstrantinnen und Demonstranten in Graz zum Thema „Demonstration zum internationalen feministischen Kampftag 2025“ versammeln, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

Am internationalen Frauentag versammeln sich Demonstrierende in Graz zur „Demonstration zum internationalen feministischen Kampftag 2025“, um ihre Anliegen öffentlich zu vertreten. Die Veranstaltung startet um 15 Uhr am Südtirolerplatz und führt durch wichtige Verkehrsadern der Grazer Innenstadt.

Straßenbahnen werden zeitweise gestoppt

Die Holding Graz informiert, dass es am Samstag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr zu Unterbrechungen auf den Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7 kommen wird. Besonders betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Eisernen Tor und dem Hauptplatz. Während der Demonstration werden Teile der Innenstadt gesperrt, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Erste Anhaltungen sind zwischen 15.30 und 15.50 Uhr zwischen der Erzherzog-Johann-Brücke und dem Südtiroler Platz geplant. Eine zweite Unterbrechung folgt von etwa 16.10 bis 16.40 Uhr im Bereich Eisernes Tor bis Hauptplatz.