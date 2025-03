Polizei und Feuerwehr evakuieren Mehrparteienhaus in Bregenz

Ein Kaminbrand forderte in der Nacht die Bregenzer Einsatzkräfte.

Veröffentlicht am 4. März 2025

Starke Rauchentwicklung rief in der Nacht auf den 4. März 2025 mehrere Polizeistreifen sowie die Feuerwehr Bregenz-Stadt auf den Plan. Ein Mehrparteienhaus in der Sankt-Anna-Straße musste evakuiert werden.

Kaminbrand in Bregenz

Mithilfe einer Wärmebildkamera stellten die Florianis in der Folge fest, dass es sich um einen Kaminbrand in der Entstehungsphase handelte. „Eine durch die Feuerwehr ebenfalls durchgeführte CO-Messung im Mehrparteienhaus ergab eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid im Bereich der Wohnungen im obersten Stock“, heißt es vonseiten der Polizei. Erst nach einer entsprechenden Belüftung und Kontrolle des Kamins konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Glücklicherweise kam durch den Brand niemand zu Schaden.