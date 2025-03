Nächtlicher Knall in Tirol: Unbekannte jagten Geldautomat in die Luft

Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Tirol am Dienstagmorgen, dem 4. März 2025, mitteilte, sprengten bislang unbekannte Täter in der Nacht einen Bankomat am Ötztal-Bahnhof in die Luft. „Seitens der Polizei wurden umgehend die erforderlichen Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Ermittlungen sind im Gange“, heißt es dazu. Nähere Details folgen.

Nicht der erste Bankomat-Vorfall

Es ist nicht die erste Bankomat-Sprengung in diesem Jahr. Zu ähnlichen Taten kam es bereits in verschiedenen österreichischen Bundesländern, darunter Wien, Niederösterreich, Burgenland, Salzburg und Oberösterreich. Mehr dazu unter: Bankomaten gesprengt: Fünf Banden im Visier der Polizei.