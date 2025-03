„Kilo for Kids“: Klagenfurter Stadtrichter fasten für den guten Zweck

Seit Rosenmontag, dem 3. März 2025, leben die Stadtrichter von Klagenfurt nach dem Motto „Kilo for Kids“. 40 Tage lang verzichten sie gemeinsam mit rund 400 weiteren Teilnehmenden auf Süßigkeiten, Alkohol und andere Versuchungen. Für jedes verlorene Kilo fließt stattdessen ein Beitrag in den Spendentopf. Organisiert wird die Fastenaktion von den PKE-Freunden, unter der Leitung von Hansi Schaunig und Christian Engel. Neu in diesem Jahr: Das Gesamtgewicht der Stadtrichter wird zu Beginn und am Ende der Fastenzeit offiziell festgehalten.

©DerHandler „Kilo for Kids“: 40 Tage fasten die Stadtrichter von Klagenfurt für den guten Zweck.