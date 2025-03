Seit einem Jahrzehnt im Amt: Bürgermeister feiert besonderes Jubiläum

Veröffentlicht am 4. März 2025, 08:30 / ©Marktgemeinde Bad Bleiberg

Seit 2015 setzt sich Christian Hecher mit großem Engagement für die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Bad Bleiberg ein. „Es ist mir eine große Ehre, unserer Gemeinde und allen BürgerInnen seit einem Jahrzehnt dienen zu dürfen. Ich freue mich darauf, unsere Gemeinde auch weiterhin positiv zu gestalten, gemeinsam haben wir viel erreicht“, betont der Bürgermeister.

Noch lange nicht Schluss

Gemeinsam mit dem Team der Unabhängigen Liste Bleiberger Tal (ULB) arbeitet er bereits am Zukunftsprogramm für die nächsten Jahre. Zeitgleich möchte er sich aber auch beim Gemeinderat und allen Gemeindemitarbeitern für die gute Zusammenarbeit bedanken. „Der starke Rückhalt meiner Familie, speziell aber das Verständnis meiner Frau Bianca-Annegret, sind für mich ein riesiger Ansporn auch zukünftig weiter zu machen und mein Bestes für unser Hochtal zu geben, damit es noch länger so lebenswert bleibt“, so Hecher abschließend.