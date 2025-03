Vorsicht! Polizei warnt vor Taschendieben zur Faschingszeit

Erst kürzlich konnten steirische Polizisten unterschiedliche Taschendiebstahlserien aufklären. Drei Tatverdächtige befinden sich in Haft. Während ein Slowene (52) in Graz Taschendiebstähle in öffentlichen Verkehrsmitteln beging, machten sich zwei Georgier (26, 53) in Lebensmittelmärkten in mehreren Bundesländern strafbar. „Die Diebstahlserien hängen nicht zusammen und zeigen, wie unterschiedlich Taschendiebstähle begangen werden. Alle Verdächtigen befinden sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini“, berichtet die Polizei. Mehr dazu liest du hier: Steirische Polizei nimmt Serien-Taschendiebe fest.

Steirische Polizei warnt vor Taschendieben zu Fasching

Die steirische Polizei warnt aufgrund der unmittelbar bevorstehenden Veranstaltungen rund um den Faschingsdienstag zur Vorsicht. „Taschendiebe nützen die Gelegenheit in der Menschenmenge aktiv zu werden. Vorsicht und Aufmerksamkeit kann hier nützlich sein“, wissen die Beamten.