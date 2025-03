Kampf gegen Müll: Grazer befreien Murufer wieder von Abfällen

Veröffentlicht am 4. März 2025, 08:57 / © Holding Graz/Foto Fischer

Das Land Steiermark, die Fachgruppe Entsorgungs- & Ressourcenmanagement der WKO Steiermark, der Dachverband der steirischen Abfallwirtschaftsverbände und der ORF Steiermark rufen auch 2025 zum Frühjahrsputz auf. Der landesweite Steirische Frühjahrsputz findet heuer vom 22. März bis 10. Mai 2025 statt.

Steirischer Frühjahrsputz: Schwerpunkte in Graz

Der Steirische Frühjahrsputz hat folgende Schwerpunkte in Graz: Aktionstag: Grazer Muruferreinigung am Samstag, 29. März 2025

Aktionswochen für Schulen

Aktionswochen für Aktivbürger:innen

Grünschnitt-Aktion: Montag, 17. März bis Samstag, 19. April 2025

Sperrmüll-Aktion im Grazer Norden: Samstag, 15. März 2025 und Samstag, 17. Mai 2025

Helfer für Muruferreinigung gesucht

In Graz setzen sich auch heuer wieder engagierte Abfallsammler – nicht nur an Land, sondern auch vom Wasser aus – für die Umwelt ein. Gesammelt wird entlang des Grazer Murufers. Der Aktionstag wird vom Umweltamt der Stadt Graz organsiert und von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, der Holding Graz Abfallwirtschaft und Holding Graz Stadtraum unterstützt. Auch Aktivbürger und lokale Vereine beteiligen sich an dieser bewährten Aktion. Um die Sammler bestmöglich auszustatten, werden neben den Sammelsäcken auch Handschuhe und Zangen ausgegeben. Das Umweltamt der Stadt Graz lädt alle Teilnehmer der Muruferreinigung zu einem gemeinsamen Ausklang inkl. Gewinnspiel ein.

Ablauf für Muruferreinigung Treffpunkt: ab 9 Uhr Augartenbucht in Graz Ausgabe der Materialien inkl. kleiner Morgenstärkung

9.30 Uhr Gemeinsamer Start in der Augartenbucht mit Begrüßungsworten von Vizebürgermeisterin Schwentner

9.30 bis 12.30 Uhr: Sammeln von Abfällen entlang des Murufers Richtung Norden und Süden

Ab 12.30 Uhr: Gemeinsamer Ausklang in der Augartenbucht mit Verlosung toller Preise. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Alle helfenden Hände sind herzlich willkommen. Für einen unkomplizierten Ablauf wird um Anmeldung gebeten. „Falls Sie als Wassersportler dabei sein wollen, bitte extra bei der Anmeldung erwähnen“, bitten die Veranstalter. Anmeldung: E-Mail: [email protected] Telefon: 0316/872-4365

