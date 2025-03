Reality-Star in Geldnot: Zoe Salome ist pleite

Denn Zoe Salome Saip ist pleite! Das gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am heutigen Dienstag, den 4. März 2025, bekannt. Beim Bezirksgericht Baden wurde ein Schuldenregulierungsverfahren über ihr Vermögen eröffnet. In den vergangenen Jahren sorgte das österreichische Model immer wieder für Aufsehen und Drama. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme bei Heidi Klums-Show „Germany’s Next Tomodel“ im Jahr 2018. Es folgten Auftritte bei „Match in Paradise“, „Forsthaus Rampensau“ und der RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars“.

©Joyn Zoe sorgte unter anderem bei „Match in Paradise“ für viel Drama.

Zoe wurde die Eigenverwaltung entzogen

„Das Insolvenzverfahren wurde auf Antrag eines Gläubigers eröffnet. Der Insolvenzschuldnerin wurde die Eigenverwaltung entzogen und zur Masseverwalterin wurde Frau Mag. Petra Illek-Klingenschmid bestellt“, heißt es in der Aussendung des AKV. Zoe Salome Saip darf demnach nicht mehr selbst über ihr Vermögen und ihre Finanzen bestimmten. Und weiter: „Die weiteren Details über die Vermögenslage insbesondere Gläubigeranzahl und der aktuellen Höhe der Verbindlichkeiten sind derzeit nicht bekannt und werden im Zuge des gegenständlichen Insolvenzverfahrens durch die zuständige Insolvenzverwaltung überprüft werden.“ Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung finden am 13. Mai 2025 am Bezirksgericht Baden statt. Forderungen können ab sofort angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2025 um 09:37 Uhr aktualisiert