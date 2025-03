Bunter Frühlingsmarkt lockt zum Pyramidenkogel

Keutschach am See

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm auch der Frühlings- bzw. Ostermarkt beim Pyramidenkogel in Keutschach am See. An drei Wochenenden werden in einem Hüttendorf am Fuße des bekannten Aussichtsturms Kunsthandwerk, dekorative Produkte und regionale Schmankerln angeboten. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 17 Uhr.