Welt-HPV-Tag: Stadt Wien informiert über Impfmöglichkeiten

Am heutigen 4. März ist der Internationale HPV-Tag. Die Virusgruppe der Humanen Papillomaviren (HPV) rückt da in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Sie kann nämlich verschiedene Krebsformen im Genital- und Analbereich sowie in Mund und Rachen verursachen; ebenso Feigwarzen. Übertragen werden die Viren durch direkten Schleimhaut-Kontakt; etwa bei sexueller Aktivität. Seit Juli 2024 ist die HPV-Impfung für alle unter 30 Jahren kostenlos. Auch die Stadt Wien rät zum Schutz durch eine Impfung: „Schützt euch mit der Impfung und senkt das Risiko für HPV-bedingte Krebserkrankungen.“