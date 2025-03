Kärntner Messstellen zeigen zu hohe Schadstoffbelastung

Wie berichtet, sind an vielen österreichischen Messstellen im Vorjahr die von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Richtwerte für Luftschadstoffe überschritten worden. Auch in Kärnten. „Hier betrug die PM2,5 Feinstaub-Belastung bei den Messstellen in Klagenfurt und Wolfsberg im Jahresmittel jeweils rund zwölf Mikrogramm pro Kubikmeter Luft“, macht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) aufmerksam. Der größere PM10-Feinstaub wird sogar bei zehn Messstellen in Kärnten gemessen. Davon lagen in Klagenfurt, Villach, Wolfsberg und Ebenthal-Zell fünf über dem empfohlenen Richtwert.

Verursachen Atemwegs- und Herzkreislauf-Erkrankungen

Bei sieben Messstellen in Klagenfurt, Villach, Spittal an der Drau und Klein St. Paul war zudem auch die NO2-Belastung (Stickstoffdioxid) höher als von der WHO empfohlen. In Klagenfurt bei der A2-Nordumfahrung wurde auch der künftige EU-Grenzwert überschritten, informiert der VCÖ. Dabei kann Stickstoffdioxid Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Lungenschäden verursachen. „Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel. Wenn zu viele Schadstoffe in der Luft sind, atmen wir auch zu viele ein. Das Risiko schwerer Erkrankungen nimmt dann vor allem für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu. Umso wichtiger ist es, rasch Maßnahmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung umzusetzen. Der Verkehr kann dafür einen großen Beitrag leisten“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest.

VCÖ will Maßnahmen sehen

Der Verkehrsclub fordert deshalb zentrale Maßnahmen, wie die raschere Erhöhung des Anteils von Elektro-Fahrzeugen. Zudem seien Abgasmanipulationen bei LKW ein verbreitetes Problem. Diesbezüglich verlangt der VCÖ verstärkte Kontrollen. „Sehr wirksam und kostengünstig sind auch niedrigere Tempolimits“, betont Jaschinsky abschließend.